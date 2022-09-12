Afyonkarahisar'da hırsız, 520 saat görüntü kaydı incelenerek tespit edildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da hırsız, 520 saat görüntü kaydı incelenerek tespit edildi

12.09.2022 23:16
Afyonkarahisar'da hırsız, 520 saat görüntü kaydı incelenerek tespit edildi

Afyonkarahisar'da Jandarma ekipleri, 18 ayrı kameradan 520 saat görüntü kaydı inceleyerek hırsızları tespit etti.

Afyonkarahisar'da Jandarma ekipleri, 18 ayrı kameradan 520 saat görüntü kaydı inceleyerek hırsızları tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Ağustos'ta Sadıkbey Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı.

18 ayrı kameraya ait 520 saat görüntü kaydı inceleyen ekipler, 10 Eylül'de, olay şüphelisinin İ.E. olduğunu tespit etti.

İ.E, operasyonla yakalanırken 31 cumhuriyet altını, 4 çeyrek altın, bir yarım altın, 570 dolar ve 900 avro ele geçirildi.

Teslim alınanlar müşteki E.Y'ye teslim edildi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da hırsız, 520 saat görüntü kaydı incelenerek tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da hırsız, 520 saat görüntü kaydı incelenerek tespit edildi - Son Dakika
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