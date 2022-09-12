18 ayrı kameraya ait 520 saat görüntü kaydı inceleyen ekipler, 10 Eylül 'de, olay şüphelisinin İ.E. olduğunu tespit etti.

Afyonkarahisar'da düğün çıkışı bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Karahisar, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da hırsız, 520 saat görüntü kaydı incelenerek tespit edildi - Son Dakika

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