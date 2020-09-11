Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinden Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinden Kovid-19 denetimi

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince yeni tip koronavisüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe, belde ve köylerin toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince yeni tip koronavisüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe, belde ve köylerin toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığının Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Çayırbağ beldesi girişinde denetim yapıldı. Yol güzergahındaki ilçe, belde ve köylerin toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemler kontrol edildi. Sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını, maske kullanılıp kullanılmadığını denetleyen ekipler, Kovid-19'un yayılımının önüne geçilebilmesi için belirlenen sınırın üzerinde yolcu alınmaması konusunda uyarılarda bulundu. Yaylabağı Belediyesine ait yolcu otobüsünün sürücüsü Basri Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin denetimlerinin çok yerinde olduğunu belirterek, kullandığı araçta Kovid-19 tedbirlerine sürekli uyduklarını söyledi. Minibüs yolcusu Lokman Özkul da Kovid-19 tedbirlerinin jandarma ekiplerince denetlenmesini memnuniyetle karşıladıklarını, bu çalışmaların sıklıkla yapılması gerektiğini dile getirdi. Özkul, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların sürekli maske takması ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

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