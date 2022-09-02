Evinden 415 gram esrar çıkan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Evinden 415 gram esrar çıkan şahıs gözaltına alındı

02.09.2022 15:34
Evinden 415 gram esrar çıkan şahıs gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 415 gram esrar ve 5 kök kenevir ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 415 gram esrar ve 5 kök kenevir ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede K.B., isimli bir şahsın kenevir ektiği bilgisini alan jandarma ekipleri şüphelinin adresine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 415 gram esrar ve 5 kök kenevir ele geçirildi. Olayın ardından K.B., isimli şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinden 415 gram esrar çıkan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evinden 415 gram esrar çıkan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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