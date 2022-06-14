Tortop ve jandarma ekipleri üzerinde "Jandarma Şan ve Şeref Dolu 183'üncü Yılı" yazılı tişörtleri öğrencilere karne hediyesi olarak dağıttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da jandarmadan köy çocuklarına karne hediyesi - Son Dakika

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