Afyonkarahisar'da jandarmadan köy çocuklarına karne hediyesi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da jandarmadan köy çocuklarına karne hediyesi

14.06.2022 20:21
Afyonkarahisar'da jandarmadan köy çocuklarına karne hediyesi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri, köy çocuklarına tişört hediye etti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri, köy çocuklarına tişört hediye etti.

Jandarmanın 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ilçeye bağlı Kızık Köyü Mehmet Yaşar İlkokulu'nda bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğe, Sandıklı Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Jandarma Komutanı Alptuğ Ayhan, Kızık Muhtarı Yılmaz Başbınar, Okul Müdürü Ali Aktaş, jandarma personeli, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda, jandarma hakkında sunum yapıldı.

Tortop ve jandarma ekipleri üzerinde "Jandarma Şan ve Şeref Dolu 183'üncü Yılı" yazılı tişörtleri öğrencilere karne hediyesi olarak dağıttı.

Öte yandan okul bahçesinde öğrencilerle, futbol, basketbol, voleybol ve kutu kutu pense gibi oyunlar oynandı, ikramda bulunuldu.

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YORUMLAR
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Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü Jandarma köy çocuklarını sinemayla buluşturdu Jandarma köy çocuklarını sinemayla buluşturdu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da jandarmadan köy çocuklarına karne hediyesi - Son Dakika

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