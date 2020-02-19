Afyonkarahisar'da Jeotermal Enerji Teknoloji Çalıştayı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Jeotermal Enerji Teknoloji Çalıştayı ve Paneli gerçekleştirildi.



Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya Vali Mustafa Tutulmaz, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Afyonkarahisar Belediye Başkan Vekili Süleyman Karakuş, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.



TÜBA Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şeker panelde yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ın jeotermal konuşmak için en uygun yer olduğunu söyledi. Şeker, "Afyonkarahisar jeotermalde örnek gösterilen ve sistemi entegre olarak kurgulayıp geri dönüşümü ve çevreyi düşünerek hareket eden, ülkemize ve dünyaya örnek gösterilecek bir uygulama içerisindedir. O yüzden jeotermal konusunu konuşmak için ülkemizdeki en güzel yer Afyonkarahisar olur dedik" dedi.



Afyonkarahisar'ın sağlıktan tarıma, sanayiden turizme, kadar çok geniş bir yelpazede lokomotif bir görev yürüten jeotermal kaynağının olduğunu söyleyen Şeker, şunları kaydetti:



"Jeotermalden daha iyi, daha uzun süreli nasıl istifade edebiliriz? Sürdürülebilirlik anlamında neler yapabiliriz? Bunları konuşmuş olacağız. Türkiye'nin eskiden olduğu gibi enerji açığı pek kalmadı. 2023 vizyonu ve 2071 gibi hedeflerimiz varsa, sanayimizi ve insanımızı daha iyi seviyelere çekmek istiyorsak, enerjiyi hem uzun vadeli sürdürülebilir kılmak ve kesintisiz sağlamak, aynı zamanda bundan maksimum düzeyde istifade edebilmek için fiyatlandırmayı en alt düzeye çekmek durumundayız. Bunların her biri birbirini tetikleyen, birbirini destekleyen ve birbirini etkileyen unsurlar ki el birliği ile bizler de stratejik planda yer alan, Türkiye'nin öncelikli AR-GE alanları içerisinde bulunan bu enerji paydasında çalışma grubumuzla rüzgardan, nükleere, güneşten doğalgaza, jeotermalden kömüre kadar tüm kaynaklarımızı multidisipliner bakışla hibrit enerji ile yeni bio-enerji kaynaklarıyla daha iyi, daha verimli ve daha ucuz nasıl yapabileceğimizin peşindeyiz."



Bugün başlayan panel ve çalıştay yarın sona erecek. - AFYONKARAHİSAR