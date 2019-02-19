Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Jeotermal Kaynak Arama Sahası İhaleleri

Afyonkarahisar'da Jeotermal Kaynak Arama Sahası İhaleleri

7 dakika önce

Afyonkarahisar'da 7 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

Afyonkarahisar'da Jeotermal Kaynak Arama Sahası İhaleleri, System.String[]
Afyonkarahisar'da 7 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.


İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, Sandıklı, Sinanpaşa, Şuhut ve Merkez ilçelerinin sınırları içindeki 7 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası açık artırma usulüyle ihaleye çıkarıldı.


Alanları 236,94 hektar ila 4 bin 802,46 hektar arasında, muhammen bedelleri de 41 bin 925 lira ila 134 bin 400 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 6 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümen toplantı salonunda ayrı ayrı yapılacak.


İstekliler, tekliflerini aynı gün ihale saatine kadar Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne iletebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:38 Kaynak: AA

Sinanpaşa, Sandıklı, Afyon, Ekonomi
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