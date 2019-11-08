Afyonkarahisar'da jeotermal saha ihaleleri

Afyonkarahisar'daki 4 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihaleye çıkarıldı.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki 2, Sinanpaşa ve Emirdağ ilçelerindeki 1'er saha olmak üzere, toplam 4 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha "Açık Teklif Artırma" usulüyle ihale edilecek.

Söz konusu ihale, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümen Müdürlüğü'nde 20 Kasım 2019 Çarşamba saat 11.00'de yapılacak.