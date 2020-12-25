Afyonkarahisar'da jeotermal sahalar ihale edilecek

Afyonkarahisar'da jeotermal kaynak arama ruhsatlı beş saha ihale edilecek.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın Merkez, Sandıklı ve İhsaniye ilçelerinde toplam büyüklükleri sırasıyla 649, bin 258, 2 bin 162, 2 bin 256 ve 2 bin 902 hektar olan jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahalar açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacak.

Sahaların ihalesi 6 Ocak 2021 saat 11.00'de gerçekleştirilecek.