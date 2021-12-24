Afyonkarahisar'da jeotermal suyla tropikal balık üretimine başlandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, jeotermal suyun geri dönüşümüyle tropikal akvaryum balığı üretimi yapılmaya başlandı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yaptığı açıklamada, belediyenin çiçek serasında SANJET A.Ş tarafından jeotermal suyla tropikal akvaryum balığı üretim çalışmasına başlandığını bildirdi.

Jeotermal ısıtmalı kapalı devre quaponik sistemle tropikal akvaryum balıkları Ar-Ge çalışması yapıldığını dile getiren Çöl, şöyle konuştu:

"10 farklı türle yaklaşık 12 bin balık kapasiteli tesis, sera içerisinde kurulan akvaryumlarda üretiliyor. Tesisin kurulum amacı, en büyük üretim maliyetlerinden biri olan suyun ısıtılmasının jeotermal suyla yapılarak kış aylarından etkilenmeden 12 ay boyunca üretim yapılmasıdır. Üretmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymanın mutluluğunu duyuyoruz."

Jeotermal suyla önce ilçeyi ısıttıklarını aktaran Çöl, "Ardından seralarımızda domates ürettik, meyve sebzelerimizi kuruttuk. Bununla hayalimiz suyumuzun 4 farklı alanda kullanılmasıydı ve gördüğünüz gibi artık balık yetiştirmeye başladık. Burada en önemli nokta kışın su sıcaklığını jeotermal suyla ısıtarak maliyetleri en düşük noktalara çekerek, ekonomiye katkı sağlayıp, üretime katkıda bulunmak istiyoruz. Sandıklı Belediyesi üretiyor, üretmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.