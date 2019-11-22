Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
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Afyonkarahisar'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da, yüklü miktarda kablo hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 4 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Afyonkarahisar'da, yüklü miktarda kablo hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 4 kişi tutuklandı.

Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grubun Afyonkarahisar ve ilçelerinden yüklü miktarda kablo hırsızlıkları olaylarına karıştığı ve aralarında cezaevi firarileri de olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki bir tarlada konaklayan gruba operasyon düzenledi.

Operasyonda, cezaevi firarisi olduğu tespit edilen M.D. ve A.Y. ile diğer şüpheliler S.B. ve M.Y. gözaltına alındı.

Tarlada yapılan aramada ise çalıntı olduğu tespit edilen 360 kilogram bakır kablo, 2 ruhsatsız av tüfeği ve kablo kesmede kullanılan 5 cihaza el konuldu.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dinar, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:28 Kaynak: AA
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