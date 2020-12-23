Afyonkarahisar'da kaçak balık avlamada kullanılan 1200 metre ağ ele geçirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kaçak balık avlamada kullanılan 1200 metre ağ ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Karamık Gölü'nde kaçak balık avlamada kullanılan 1200 metre misina ağ ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Karamık Gölü'nde kaçak balık avlamada kullanılan 1200 metre misina ağ ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Su Ürünleri Kontrol Müdürlüğü ile Çay ve Sultandağı ilçe müdürlükleri ekiplerince, kaçak avlanmayı önlemek amacıyla Karamık gölündeki denetimlerde gölün farklı noktalarına atılmış durumda misina ağ tespit edildi. Ekipler, tekneyle kaçak avlanmada kullanılan yaklaşık 1200 metre uzunluğundaki misina ile 8 kafesli ağı gölden toplayarak imha etti. Açıklamada, 15 Aralık- 31 tarihleri arasında Afyonkarahisar'daki göl ve göletlerdeki turna balığı avının yasak olduğu kaydedildi.

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vergi önerisine sert çıktı: Bu ne sapkınlıktır ya!

Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor

Liverpool, Renato Sanchez için Lille'e 20 milyon euro teklif edecek

TÜİK'ten asgari ücret açıklaması: Zammı biz belirlemiyoruz

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim

Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı

Son Dakika! MİT tırları davasında Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası

Kocaelili müzik grupları, Fahrettin Koca'nın sözlerini derleyerek korona bestesi yaptılar