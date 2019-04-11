Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

2 saat önce

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 176 tane kaçak cep telefonu ile 1 powerbank ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi, System.String[]
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 176 tane kaçak cep telefonu ile 1 powerbank ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.

Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 78 Samsung marka akıllı cep telefonu, 20 Iphone marka akıllı cep telefonu, 10 LG marka akıllı cep telefonu, 55 Samsung marka tuşlu cep telefonu, 13 Nokia marka tuşlu cep telefonu, 6 Samsung marka Powerbank 127 Samsung markasına ait sahte olduğu değerlendirilen etiket ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında, "5607 Sayılı Kanunlara Muhalefet" etmekten adli işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:17 Kaynak: AA
Samsung, Afyon, Güncel
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