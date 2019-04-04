Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Kaçak İçki Operasyonu

Afyonkarahisar'da Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Afyonkarahisar'da iki araçta yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Afyonkarahisar'da iki araçta yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentin farklı noktalarında durdurduğu iki ayrı otomobilde yaptıkları aramada, 175'i gümrük kaçağı, 85 adet de sahte bandrollü içki ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi göz altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:09 Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Afyon, Güncel
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