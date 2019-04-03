Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Operasyonu

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanı olan Acısu Nekropol yerleşim alanında kaçak kazı yapan 6 kişi, suçüstü yakalandı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanı olan Acısu Nekropol yerleşim alanında kaçak kazı yapan 6 kişi, suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çalışlar köyündeki birinci derece arkeolojik sit alanı olan Acısu Nekropol yerleşim alanında define aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Verilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.G, A.Ö, Y.Y, R.Ç, Ö.T ve K.Y'yı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.



Kazı alanında, define aramak için kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Yapılan İtirazlar Sonrası İstanbul'un 17 İlçesinde Oylar Yeniden Sayılıyor

Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Devir İşlemini Tüm Türkiye ile Paylaştı

Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Teklifine CHP'den İlk Yorum: Bugünün İşi Değil

İBB Binasına Ekrem İmamoğlu Pankartı Asıldı