Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Operasyonu

Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Operasyonu

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanı olan Acısu Nekropol yerleşim alanında kaçak kazı yapan 6 kişi, suçüstü yakalandı.

Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Operasyonu, System.String[]
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanı olan Acısu Nekropol yerleşim alanında kaçak kazı yapan 6 kişi, suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çalışlar köyündeki birinci derece arkeolojik sit alanı olan Acısu Nekropol yerleşim alanında define aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Verilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.G, A.Ö, Y.Y, R.Ç, Ö.T ve K.Y'yı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazı alanında, define aramak için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:37 Kaynak: AA

Acısu, Afyon, Güncel
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