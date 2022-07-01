Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan kişi yakalandı

01.07.2022 21:02
Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan kişi yakalandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yapan kişi, hakkında adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yapan kişi, hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Emirin köyünün Tavşantepesi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Dedektörle bölgede arama yapan Y.Ç, jandarma ekiplerini görünce kaçtı.

Ekipler, bölgede 2 dedektör, kazma, çapa ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 48 obje ele geçirildi.

Bir süre sonra yakalanan Y.Ç, hakkında adli işlem yapıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri define avcılarına göz açtırmıyor Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri define avcılarına göz açtırmıyor
Kaynak: AA

Karahisar, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:48 Galatasaray ilk kez Kuwait Airways hakkında açıklama yaptı: Sponsorluk iddiaları doğru, başlangıç noktasındayız
20:43 Kadının "taciz etti" iddiası üzerine vatandaşlar yardıma koştu! Olayın aslı bambaşka çıktı
19:58 Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak
19:49 Türkiye ile Ermenistan arasında sınırların açılması ve hava kargo ticareti başlatılması kararları alındı
18:54 Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi
18:43 Liverpool, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 21:09:18. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement