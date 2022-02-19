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Afyonkarahisar'da kaçak kazı yaparken yakalanan 3 kişiye para cezası - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kaçak kazı yaparken yakalanan 3 kişiye para cezası

19.02.2022 10:15
Afyonkarahisar'da kaçak kazı yaparken yakalanan 3 kişiye para cezası

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 kişiye 1912 lira ceza kesildi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 kişiye 1912 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanyurt köyündeki Şaphane mevkisinde devriye görevi esnasında kaçak kazı yapan H.D, İ.G. ile Z.M'yi suçüstü yakaladı.

Alanın 11 metre derinliğinde kazıldığını tespit eden ekipler, yaptığı aramada el dedektörü, 2 metal çubuk, yük çekme makarası, kürek, 2 meşale, çadır, 4 el feneri, 20 metrelik halat, el desteresi, 1,5 litre benzin ile 7 çam odunu ele geçirdi.

Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilere 1912 lira para cezası uygulandı, adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kaçak kazı yaparken yakalanan 3 kişiye para cezası - Son Dakika


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