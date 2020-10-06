Afyonkarahisar'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kaçak tütün satışı yapılan iş yeri ile evde çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte kaçak tütün ve tütün mamullerin satışının yapıldığı ihbarı üzerine bir iş yeri ve eve operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 17 kilo 500 gram kıyılmış tütün, 11 bin 800 doldurulmuş makaron, 21 plastik sigara sarma makinesi ile metal sigara sarma makinesi ele geçirildi.

İş yeri sahibi G.A. ile evde yaşayan Irak uyruklu N.K.K.A.S. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.