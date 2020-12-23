Afyonkarahisar'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kaçak tütün operasyonu

23.12.2020 20:37
Afyonkarahisar'da kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Afyonkarhaisar'da düzenlenen operasyonda 24 kilogram tütün ile 53 bin makaron ele geçirildi.

Afyonkarhaisar'da düzenlenen operasyonda 24 kilogram tütün ile 53 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında internet üzerinden çeşitli platformlarda tütün sarma makinesi satışı yaptığı belirlenen S.A. ile E.S'yi takibe aldı.

Ekipler, şüphelilerin adreslerinde düzenlenen operasyonda yaptığı aramada, 24 kilogram tütün, 53 bin içi tütün doldurulmuş ve boş makaron, 20 tütün sarma makinesi ve tartı ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika


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