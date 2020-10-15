Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonu

15.10.2020 13:37
Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Afyonkarahisar'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda uyuşturucu hap, kaçak içki, sahte para ve cinsel içerikli ürünler geçirildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda uyuşturucu hap, kaçak içki, sahte para ve cinsel içerikli ürünler geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Karşıyaka Mahallesi'nde H.B.'ye ait eve baskın yaptı.

Ekipler, adreste yaptığı aramada, 224 sentetik hap, 1000 lira sahte para, 77 cinsel içerikli jel, 31 cinsel içerikli hap, 20 gümrük kaçağı içki, kuru sıkı tabanca ve 80 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.B. hakkında çeşitli suçlardan dolayı adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

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