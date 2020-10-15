Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Gözaltına alınan H.B. hakkında çeşitli suçlardan dolayı adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Ekipler, adreste yaptığı aramada, 224 sentetik hap, 1000 lira sahte para, 77 cinsel içerikli jel, 31 cinsel içerikli hap, 20 gümrük kaçağı içki, kuru sıkı tabanca ve 80 mermi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Karşıyaka Mahallesi'nde H.B.'ye ait eve baskın yaptı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda uyuşturucu hap, kaçak içki, sahte para ve cinsel içerikli ürünler geçirildi.

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