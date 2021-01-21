Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda cep telefonu malzemesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte esnaflara gümrük kaçağı cep telefonu malzemeleri satışı yapıldığı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, otomobiliyle gümrük kaçağı cep telefonu satışı yaptığını belirlediği İ.H.A'yı yakaladı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 22 bin 365 cep telefonu şarj soketi, 3 bin 491 mikrofon yedek parçası, 2 bin 315 swich, 2 bin 45 kamera lensi ile çeşitli sayılarda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Polis ekipleri, İ.H.A. hakkında adli işlem yaptı.