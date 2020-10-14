Afyonkarahisar'da kaçakçılıkla mücadele - Son Dakika

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, gümrük kaçağı telefon satışı yaptığı belirlenen Sırbistan uyruklu bir kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte önceden takibe aldığı Sırbistan uyruklu A.M'nin bir kişiye kaçak cep telefonu satışı yaptığını belirledi.

Polis ekipleri, şüphelinin üzerinde ve evinde yaptığı aramada, 6'sı gümrük kaçağı olmak üzere 8 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 lira para ele geçirdi.

Şüpheli A.M. hakkında adli işlem başlatıldı.