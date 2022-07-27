Bolvadin ilçe merkezinde 24 Temmuz'da M.B.K. (18) isimli şahıs kendisine aşık olduğunu söylediği 18 yaşından küçük kızla görüşme bahanesiyle bir araya geldi.

Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Afyonkarahisar'da bir kız çocuğunu kaçırıp cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

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