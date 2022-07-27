Afyonkarahisar'da bir kız çocuğunu kaçırıp cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da bir kız çocuğunu kaçırıp cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı

27.07.2022 23:03
Afyonkarahisar'da bir kız çocuğunu kaçırıp cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kaçırdığı 18 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 yaşından küçük kız çocuğu ise tanınmamak için yüzünü tişörtü ile kapattı.

Bolvadin ilçe merkezinde 24 Temmuz'da M.B.K. (18) isimli şahıs kendisine aşık olduğunu söylediği 18 yaşından küçük kızla görüşme bahanesiyle bir araya geldi.

KAÇIRIP CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİASI

Ardından kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen M.B.K.'nin cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Olay, çocuğun yaşananları ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Çocuklarının olayı anlatmasının ardından aile üyeleri polise başvurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Ailenin şikayeti üzerine M.B.K., Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da bir kız çocuğunu kaçırıp cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da bir kız çocuğunu kaçırıp cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
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