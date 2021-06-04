AFYONKARAHİSAR - Kademeli normalleşmeyle bazı kamu kurumlarında kısmi hareketlik yaşanıyor - Son Dakika

ile yeni evlenecek çiftler de kimlik yenileme işlemleri yaptırdığı görüldü.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde rutin işlemlerin yanı sıra, Kovid-19 kurallarına uygun şekilde vatandaşların adres ve pasaport değişiklikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan kademeli normalleşme sürecinin etkisiyle, kentteki hareketlilik bazı kamu kurumlarına da yansıdı.

Afyonkarahisar'da kademeli normalleşme süreciyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Tapu Müdürlüğü'nde kısmi hareketlilik yaşanıyor.

Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun!