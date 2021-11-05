Afyonkarahisar'da "Kadınanalar" anıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da önemli vakıf eserler bırakan ve kentte 'Kadınanalar' olarak bilinen Alaaddin Keykubat'ın kızları Asiye Sultan, Naime Gevher Sultan ve Melek Peyker Sultan, anıldı.

'Kadınanalar' anma etkinliği dolayısıyla kentteki, Kadın Kültür Evleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarındaki kadınlar, Ambaryolu'ndaki Kadınana Türbesi'nde bir araya geldi.

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, burada yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da 'Kadınalar' olarak bilinen Alaaddin Keykubat'ın kızları Asiye Sultan, Naime Gevher Sultan ve Melek Peyker Sultan hakkında bilgiler verdi.

Kadınanaların kentte çok sayıda vakıf eserler bıraktığını dile getiren Akar, şöyle konuştu:

"Türk-İslam medeniyeti, bir vakıf medeniyetidir. Afyonkarahisar'da kadınların kurduğu 20'den fazla vakıf var. Bu şehrimiz için medarı iftihardır. 800 yıl önce Afyonkarahisar'da öyle hayırlı işler yapmışlar ki kentte hala insanlar kadınanalar diyorlar. Adına gazete kuruyorlar, okullar açıyorlar. Bizde Kasım ayının ilk haftasında bu anma ve yad etme etkinliğimizi sürekli yapmayı planlıyoruz."

Kadınlar, türbede dua etti. Daha sonra belediye otobüsleriyle kadınanaların Afyonkarahisar'a bıraktığı vakıf eserler ziyaret edildi.