Afyonkarahisar
'da kadınlar okuma yazma öğreniyor
AFYONKARAHİSAR Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Akşam Sanat Okulu okuma ve yazma bilmeyenlere yönelik kurslarına devam ediyor. Özellikle kadınların ilgi gösterdiği kurslarda yabancılara da Türkçe öğretiliyor. Yaklaşık 3 ay süren kurslarda iki etabı bitirenler ilkokul diplomasına denk belge alabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
tarafından başlatılan 'Okuma- Yazma Seferberliği' kapsamında Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi
'nde başlatılan okuma- yazma kursları sürüyor. Yüzlerce kişinin okuma- yazma öğrendiği kurslarda yabancı kadınlar da Türkçe yazmayı ve okumayı öğrenmeye çalışıyor. Kadınların daha çok ilgi gösterdiği kurslar iki etapta yapılıyor. Birinci etabı tamamlayan kursiyerler isterlerse ikinci etaba devam edip ilkokul diploması alabiliyor.
KURSLAR İKİ KADEMEDE YAPILIYOR
Kursla ilgili bilgi veren öğretmen Hasan Akalın
, 2014 yılından beri Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslarda eğitim verdiğini söyledi. Kursiyerlere iki kademede okuma- yazma öğrettiklerini aktaran Akalın, Okuma- yazma bilmeyen vatandaşlarımıza iki kademede bunu öğretiyoruz. Birinci kademede tamamen okuma ve yazma öğreniyorlar. İkinci kademe de ilkokulun 3 ve 4'üncü sınıflarına denk gelen düzeyde verdiğimiz eğitim. İkinci kademeyi bitiren kursiyerlerimiz ilkokul diplomasına denk olarak belge alıyor dedi.
3 AYDIR EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR
Eğitimlerin 3 aydır devam ettiğini belirten Akalın, 2 ay temel eğitim dediğimiz birinci kademeye devam ettiler. Yaklaşık 1 aydır da ikinci kademeye devam ediyorlar. Şubat ayının ilk haftası gibi bunu da bitirmeyi düşünüyoruz. Afyonkarahisar'da bu işe rağbet çok fazla. Cumhurbaşkanımızın eşlerinin başlattığı okuma- yazma seferberliğinin de bunda büyük etkisi var. Diğer sosyal medyadan, televizyonlardan etkilenip, geldiğini söyleyenler de var. Kursumuzda yabancı öğrenciler de var. Suriye
, Çeçenistan
, Afganistan
ve Somali
'den ülkemize gelen öğrencilerimiz var diye konuştu.
'ORTAOKUL VE LİSEYİ DE OKUMAK İSTİYORUM'
Kursiyerlerden Şaziye Beber (55), 2 ay önce okuma- yazma öğrenmek için geldiğini belirtirken, Kurs sayesinde okumam gelişti ve yazmam da düzeldi. Matematiği çok severim ve devam etmek istiyorum. Allah izin verirse seneye burada olursam ortaokul ve liseyi de okumak istiyorum dedi.
'ÇOCUKLARIM DUYMUŞ VE GİTMEMİ İSTEDİ'
Kursiyerlerden Selma
Saltık (46), okuma ve yazmayı az da olsa bildiğini fakat geliştirmek için kurslara katıldığını ifade etti. Saltık, Yazmaya ve okumaya çalışıyorum. Çocuklarımın bana öğrettiği kadarıyla biliyordum. Çok memnunum kurstan. Çocuklar evlenince evde boş duruyordum. Okuma- yazma seferberliğini çocuklarım duymuş ve gitmemi istedi. Ben de geldim. Çok memnunum diye konuştu.
'CAHİL KALMAK İSTEMİYORUM'
Suriye'deki iç savaştan kaçarak 5 yıl önce Afyonkarahisar'a gelen Emine Muhammed (20), güvenli bir yere geldiğini söyledi. İlk defa okuma yazma öğrenmek için bir kursa geldiğini vurgulayan Emine Muhammed, şöyle dedi
Cahil kalmak istemiyorum. Bana faydası olsun istiyorum. Mesela hastaneye gideceğim, arabaya bineceğim okuyamadığım için binemiyorum. Hastanede adımı soyadımı yazamadığım için bu yaşta utanıyorum. Benden küçük herkes yazıyor. Ama ben yazamıyorum. Yabancı olduğum için yazıp, okuyamıyorum ve çaresiz kaldım. O yüzden buraya geldim. Çok şükür öğrendim.
'KURSLARIMIZ 2 YILDIR DEVAM EDİYOR'
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Murat Diktaş da okuma- yazma kurslarına ilginin oldukça yüksek olduğunu kaydetti. Diktaş, Okuma- yazma kurslarımız temel okuma- yazma ve ilkokul tamamlama olmak üzere iki kademeden oluşuyor. Birinci kademeyi tamamlayan kursiyerlerimiz dilerlerse ikinci kademeye devam ediyor. İkinci kademede de normal fen bilgisi, matematik, Türkçe gibi okullarda gördüğümüz dersleri görüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve eşlerinin başlattığı okuma- yazma seferberliği kapsamında 2 yıldır bu kurslarımız devam ediyor. Kursumuza ilgi gittikçe artıyor. Her yaş grubuna kurs veriyoruz. Talep gelmesi halinde evlere de eğitime gidiyoruz. Buraya gelemeyecek özürlü veya farklı durumda yaşlı olanlar olduğunda da öğretmenlerimizi evlere gönderiyoruz. Kurslarımız başarılı şekilde gidiyor talep de aynı şekilde aynı hızda devam ediyor dedi.