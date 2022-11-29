Öldüresiye dövdükleri kafe sahibini ölüme terk ettiler! Saatler sonra bulundu

Afyonkarahisar'da kafe işletmeciliği yapan Mustafa K., isimli şahıstan bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsın işlettiği kafeye giden polis ekipleri Mustafa K.'yi feci şekilde darp edilmiş şekilde yarın baygın buldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ardından bölgeye 112 Acil servis ekipleri istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa K.'yi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

BİLİNCİ KAPALI

Bilincinin kapalı olduğu belirtilen şahsın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay sonrası detaylı bir inceleme başlatan ekipler Mustafa K.'yi darp eden kişi ya da kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.