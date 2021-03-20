Afyonkarahisar'da kalenin eteğinde mahsur kalan üniversite öğrencisi kurtarıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Karahisar Kalesi'nin eteğinde mahsur kalan üniversite öğrencisi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, üniversite öğrencisi İsmail Özdoğan, gezi amaçlı çıkmaya çalıştığı kalenin eteğinde mahsur kaldı.
Özdoğan'ın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından Özdoğan'ı bulunduğu yerden kurtardı.
Kaynak: AA
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