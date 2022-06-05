Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren hakim hayatını kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren hakim hayatını kaybetti

05.06.2022 19:53
Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren hakim hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren 2. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi Hulusi Tahir İlgenli, yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren 2. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi Hulusi Tahir İlgenli, yaşamını yitirdi.

İlgenli'nin odasındaki masada hareketsiz yattığını gören adliye personeli, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İlgenli'nin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de odada çalışma yaptı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki adli tıp kurumu morguna kaldırılan İlgenli'nin kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren hakim hayatını kaybetti - Son Dakika

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