Afyonkarahisar'da kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

6 saat önce

Afyonkarahisar'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memuru Süleyman Kılıç için tören düzenlendi.

Afyonkarahisar'da kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi, System.String[]

Afyonkarahisar'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memuru Süleyman Kılıç için tören düzenlendi.

Kılıç (55) için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, ailesi, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, daire müdürleri, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Kılıç'ın öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından dua edildi.

Daha sonra meslektaşları tarafından ambulansa taşınan Kılıç'ın naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildi.

Öte yandan polis memuru Kılıç'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:36 Kaynak: AA
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