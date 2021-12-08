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Afyonkarahisar'da kalp krizi sonucu vefat eden astsubayın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kalp krizi sonucu vefat eden astsubayın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

08.12.2021 16:26
Afyonkarahisar'da kalp krizi sonucu vefat eden astsubayın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 52 yaşındaki Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Kuzucu'nun cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 52 yaşındaki Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Kuzucu'nun cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Emirdağ İlçe Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Kuzucu'nun cenazesi, Kırıkkale Çalılıöz Mahallesi Nene Hatun Camisi'ne getirildi.

Kuzucu'nun yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Ayhan Kuzucu'nun cenazesi, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Kuzucu'nun ailesi ve yakınları, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kuzucu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Kuzucu, dün spor salonunda aniden rahatsızlanmış, kaldırıldığı Emirdağ İlçe Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kalp Krizi, Karahisar, Kırıkkale, Emirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kalp krizi sonucu vefat eden astsubayın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kalp krizi sonucu vefat eden astsubayın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi - Son Dakika
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