Afyonkarahisar'da kalp krizi sonucu vefat eden astsubayın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi - Son Dakika

Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Kuzucu, dün spor salonunda aniden rahatsızlanmış, kaldırıldığı Emirdağ İlçe Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kuzucu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine, Kuzucu'nun ailesi ve yakınları, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz , Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş , siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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