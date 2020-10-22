Afyonkarahisar'da kamu kurumlarından "Kan Ver Afyon" kampanyasına destek - Son Dakika

Afyonkarahisar'daki kamu kurumları ile gönüllü gençler, kentte ekim ayında başlatılan "Kan Ver Afyon" kampanyasına destek verdi.

Kent Meydanı'ndaki Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne ait otobüsün önünde bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü personeli ve Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler, kampanya çerçevesinde kan bağışında bulundu.

Afyonkarahisar Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Kubilay Akman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kan Ver Afyon" kampanyasına kentte çok sayıda kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşunun destek verdiğini söyledi.

Kampanyanın ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini dile getiren Akman, şunları kaydetti:

"Halkımız gerçekten son derece duyarlı ve kampanyamıza destek veriyorlar. Geçen sürede kampanya çerçevesinde 1350 ünite kan bağışı yapıldı. Ay sonunda da 2 bin ünite kan bağışını geçmeyi bekliyoruz. Bu da bizim hedefimizdeki rakamdır. Pandemi dolayısıyla bu rakamın altına düşmüştük. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle kan bağışı sayılarımız istenilen seviyeye çıkmıştır."

Kamu kurumu müdürleri de kan bağışı sırasında birer konuşma yaparak, kentte vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.