Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Afyonkarahisar'da kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

46 dakika önce

Afyonkarahisar'da kamyonun otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'da kamyonun otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Maho Sayindi (51) idaresindeki 27 Z 3195 plakalı kamyon, Bolvadin- Emirdağ kara yolu Çobanlar Kavşağı'nda Hüseyin Aydın (64) yönetimindeki 03 ES 416 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Nesibe Aydın (63) yaralandı.

Durumu ağır olan Nesibe Aydın, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bolvadin, Aydın, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 yıldır kayıp dedesinin, gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi, polis kazı başlattı
Erdoğan'dan İstanbul depremi yorumu: Deprem değil bina öldürür gerçeği yüzümüze şamar gibi inmiştir Oya Başar, Tarık Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili acı detayı açıkladı Tarık Ünlüoğlu'nun doktoru, ünlü oyuncunun kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 17:35:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]