Afyonkarahisar'da kamyonet devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kamyonet devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı. Hamza Başar (36) idaresindeki İl Özel İdaresi Müdürlüğüne ait 03 VU 783 resmi plakalı çift kabin kamyonet, Bolvadin- Çay kara yolunun 3'üncü kilometresinde, refüje çarpıp karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, sürücü Başar ile araçtaki İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürü Faik Karakoç (38) ve Emirdağ İl Genel Meclis üyesi Necati Şevik (64) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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