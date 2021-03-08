Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ali Dağlı idaresindeki 20 ABJ 383 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun 75. kilometresinde Ceylan Kocabaş yönetimindeki 42 Y 5583 kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle kamyonet içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Ambulansla, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan Dağlı'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika