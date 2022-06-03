Afyonkarahisar'da kamyonet otomobile çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kamyonet otomobile çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

03.06.2022 09:35
Afyonkarahisar'da kamyonet otomobile çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Süleyman C. (28) yönetimindeki 03 SK 710 plakalı kamyonet, Yeşilçiftlik beldesinde, tali yoldan çıkan Muhammet Süleyman Tuzcu (23) idaresindeki 42 KB 592 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Servet Aydoğdu (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Tuzcu, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Süleyman C. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Yeşilçiftlik, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kamyonet otomobile çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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