Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İlyas Arısoy (68) idaresindeki 03 ABT 168 plakalı kamyonet, Gürsu köyü, Hüdai Kaplıcaları kavşağı mevkisinde, Sinan Taş (46) yönetimindeki 03 RG 850 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Naciye Taş (69) ve Hüseyin Taş (70) yaralandı.
Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika