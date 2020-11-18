Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde meydana gelen tarafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Rifat D. idaresindeki 03 LA 344 plakalı kamyonet, ilçe girişinde karşı yönden gelen Mehmet İ. yönetimindeki 20 ACK 724 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrularak kaldırıma çıkan otomobildeki sürücü Mehmet İ. ile araçtaki Huriye ve kızı Emine yaralandı.
Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahale sonrası Afyonkarahisar ve Isparta'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AFYONKARAHİSAR - Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika