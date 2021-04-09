Afyonkarahisar'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samet Alkış (21) idaresindeki 42 FGK 54 plakalı kamyonet, Dazkırı- Başmakçı Kavşağında Yunus Emre Oruk (31) yönetimindeki 09 FJ 193 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücüler ile otomobilde bulunan Dilara Önen Oruk yaralandı.
Durumları iyi olan yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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