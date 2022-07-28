Afyonkarahisar'da kamyonla çarpışan araçtaki 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kamyonla çarpışarak devrilen ticari taksideki 4 kişi yaralandı.
A.Y, (70) idaresindeki 03 T 0011 plakalı ticari taksi, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Karaaslan Kavşağı'nda S.S'nin kullandığı 03 EL 11 plakalı kamyonla çarpışarak devrildi.
Kazada, A.Y. ile araçtaki yolcular Ş.D, E.D. ile D.D. yaralandı.
Ekiplerin müdahalesiyle devrilen taksiden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
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