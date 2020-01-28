Afyonkarahisar'da kamyonun altında kalan yaşlı adam öldü - Son Dakika

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Afyonkarahisar'da kamyonun altında kalan yaşlı adam öldü
6 saat önce
Afyonkarahisar'da dengesini kaybederek yola düşen yaya, kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:54 Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da dengesini kaybederek yola düşen yaya, kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.
Yaşar Erul idaresindeki 03 AS 443 plakalı kamyon, merkeze bağlı Işıklar beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir halindeyken, yol kenarında yürürken dengesini kaybeden ve yola düşen Halil İyice'ye (72) çarptı.
Kazada, kamyonun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İyice'nin cenazesi, 112 Acil Servis ekiplerince otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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