Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Kanser Haftası Etkinlikleri

Afyonkarahisar'da Kanser Haftası Etkinlikleri

1 saat önce

Afyonkarahisar Sağlık Bilim Üniversitesi (AFSÜ) Onkoloji Hastanesi'nin Kemoterapi Bölümü'nde tedavi gören kanser hastaları için moral etkinliği düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Kanser Haftası Etkinlikleri, System.String[]
Afyonkarahisar Sağlık Bilim Üniversitesi (AFSÜ) Onkoloji Hastanesi'nin Kemoterapi Bölümü'nde tedavi gören kanser hastaları için moral etkinliği düzenlendi.

Tıbbi Onkoloji Bölümü Sorumlusu Dr. Hacer Demir, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik için gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının farkındalık oluşturmak ve erken tanının önemine dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Hastalarla ilk defa bir sosyal ortamda bir araya geldiklerini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Hem hastalarımıza moral motivasyon olması hem de onların yakınlarına farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Poliklinikte diğer türlü hep hastalarımızla hastalık konuşuyoruz. Bugün ise, sadece bir arada olup sohbet edeceğiz ve güzel vakit geçireceğiz."

Etkinlikte, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Konservatuvarı tarafından oluşturulan müzik grubu, çeşitli parçaları seslendirdi.

Hasta ve hasta yakınları da şarkılara eşlik ederken, katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:30 Kaynak: AA

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