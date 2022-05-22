Afyonkarahisar'da kanserli çocuklar için hastanede yaşam odası oluşturuldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kanserli çocuklar için hastanede yaşam odası oluşturuldu

22.05.2022 11:16
Afyonkarahisar'da kanserli çocuklar için hastanede yaşam odası oluşturuldu

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniğine çocuk hastalar için yaşam odası açıldı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniğine çocuk hastalar için yaşam odası açıldı.

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, onkoloji servisinde yatan hastalar için öğretmen eşliğinde bir yaşam alanı oluşturulduğunu belirterek, "Hastalar bu stresli ortam içerisinde dertlerinden, sıkıntılarından uzaklaşabilecekleri yaşam alanları isterler. Özellikle çocuk hastalar böyledir. Biz burada çocukları mutlu görmek istiyoruz." dedi.

Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Alper Pehlivanlı da eczacılar olarak en önemli görevlerinden birinin de toplum sağlığına katkı vermek olduğunu kaydetti.

Kadın eczacılardan oluşan sosyal dayanışma ve yardımlaşma komisyonunun bu servisin oluşmasına katkı sunduğunu ifade eden Pehlivanlı, "Kadın meslektaşlarımız çocukların hastaneden biraz uzaklaşıp, rahatça vakit geçirmeleri için bir odanın yapımını üstlendi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından odanın açılışı gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

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