AFYONKARAHİSAR - Kar etkili oluyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da dün başlayan kar devam ediyor.
Kent merkezi ve ilçeler kar nedeniyle beyaza büründü. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Karayolları 31. Şube Şefliği ekipleri de kenti çevre illere bağlayan yollarda olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşlar de beyaza bürünen Afyon Kalesi ve çevresinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA
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