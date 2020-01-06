Afyonkarahisar'da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu

6 saat önce

Afyonkarahisar'da gece başlayan yağışı sonrası kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Afyonkarahisar'da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu, System.String[]

Afyonkarahisar'da gece başlayan yağışı sonrası kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.


Kent merkezinde ve tüm ilçelerde etkili olan kar yağışı sürüyor. Ana arterler dahil tüm yollarda trafik güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri tarafından yollara solüsyon uygulaması yapıldı. Öte yandan Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda ise yol kapanma derecesine geldiği öğrenildi.


Ayrıca, öğrencilerin güçlükle ulaştığı okullarda kar nedeniyle eğitime ara verilmesine ilişkin valilikten herhangi bir açıklama yapılmadı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:43 Kaynak: İHA
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