Afyonkarahisar'da kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu - Son Dakika

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Afyonkarahisar'da kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu
6 saat önce
Afyonkarahisar'da öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı aralıksız devam ederken, kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:55 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı aralıksız devam ederken, kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.
Hava sıcaklıklarının 20 derece birden düştüğü Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı halen devam ederken, kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Kentte vatandaşlara zor anlar yaşatan kar yağışı nedeniyle sürücüler de trafikte güçlükle ilerledi. - AFYONKARAHİSAR
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