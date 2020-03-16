- Afyonkarahisar'da kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu - Son Dakika

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- Afyonkarahisar'da kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu
6 saat önce
- Afyonkarahisar'da kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu Afyonkarahisar'da öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı aralıksız devam ederken, kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:12 Kaynak: İHA
- Afyonkarahisar'da kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı aralıksız devam ederken, kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.
Hava sıcaklıklarının 20 derece birden düştüğü Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı halen devam ederken kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Kentte vatandaşlara zor anlar yaşatan kar yağışı nedeniyle sürücülerde trafikte güçlükle ilerledi.
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