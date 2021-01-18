Afyonkarahisar'da kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen köyde ayağı kırılan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bölgede etkili olan tipi nedeniyle ulaşım sağlanmakta güçlük çekilen köye ambulansla ulaşan ekipler, Coşar'ı evde yapılan müdahalenin ardından Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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