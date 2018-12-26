Afyonkarahisar'da Kar Temizleme Çalışmaları Başladı

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışının ardından, şehrin ana arterleriyle ara sokaklarındaki kar temizleme çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başlandı.

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışının ardından, şehrin ana arterleriyle ara sokaklarındaki kar temizleme çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başlandı.



Afyonkarahisar Belediyesi, halkın rahat bir kış dönemi geçirmesi için yoğun çaba harcarken yapılan uyarılara rağmen, park halindeki araçlar, kar temizliğine engel oldu. Karla mücadele çalışmalarında, büyük kar yığınlarının oluştuğu bazı yollarda, temizleme çalışmaları yol kenarlarına park edilen araçlar nedeniyle insan gücüyle yapıldığı gözlendi. Yaşanan bu durum, özellikle şehrin ana arterlerinde, kar temizleme çalışmalarını temizlik ekipleri tarafından yapıldığı gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

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