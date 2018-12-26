Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Kar Temizleme Çalışmaları Başladı

Afyonkarahisar'da Kar Temizleme Çalışmaları Başladı

5 dakika önce

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışının ardından, şehrin ana arterleriyle ara sokaklarındaki kar temizleme çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başlandı.

Afyonkarahisar'da Kar Temizleme Çalışmaları Başladı, System.String[]
Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışının ardından, şehrin ana arterleriyle ara sokaklarındaki kar temizleme çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başlandı.

Afyonkarahisar Belediyesi, halkın rahat bir kış dönemi geçirmesi için yoğun çaba harcarken yapılan uyarılara rağmen, park halindeki araçlar, kar temizliğine engel oldu. Karla mücadele çalışmalarında, büyük kar yığınlarının oluştuğu bazı yollarda, temizleme çalışmaları yol kenarlarına park edilen araçlar nedeniyle insan gücüyle yapıldığı gözlendi. Yaşanan bu durum, özellikle şehrin ana arterlerinde, kar temizleme çalışmalarını temizlik ekipleri tarafından yapıldığı gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:57 Kaynak: İHA

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