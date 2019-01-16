Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Kar Temizleme Seferberliği

Afyonkarahisar'da Kar Temizleme Seferberliği

28 dakika önce

Afyonkarahisar'daki kar yağışı sonrası belediyesi ekipleri temizleme çalışmaları için seferber oldu.

Afyonkarahisar'da Kar Temizleme Seferberliği, System.String[]
Afyonkarahisar'daki kar yağışı sonrası belediyesi ekipleri temizleme çalışmaları için seferber oldu.

Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda kar yağışının başladığı andan itibaren hummalı bir çalışma içerisine giren ekipler, vatandaşların rahat ve huzurlu bir kış dönemi geçirmesini sağlıyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Makina İkmal Birimi işbirliğinde yapılan çalışmalarda yaklaşık 200 personel görev yapıyor.

İki vardiya halinde çalışan ekipler halkın kaldırımlarda rahat yürüyebilmesi sırt tipi pompalarla bir taraftan solüsyon, diğer taraftan da kar püskürtme makinası ve kar kürüme aletleri ile çalışmalarını yürütüyor. Araç ve iş makinalarını da adeta seferber eden belediye, yolların buzlanmaması için kimyasal madde kullanıyor. 4 greyder, 8 kepçe, 2 tuzlama aracı ve 2 solüsyon aracı ve 1 adet kar bıçaklı traktör ile şehrin dört bir yanında çalışmalar devam ediyor.

Bu çalışmalarda vatandaşlardan da destek bekleyen ekipler, özellikle ana caddeler üzerinde kar yığınlarının oluşmaması için yol üzerine araç park edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:30 Kaynak: İHA

Araç, Afyon, Güncel
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