Afyonkarahisar'da Kar Yağışı
39 dakika önce
Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Afyonkarahisar
'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte gece boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Belediye ekipleri, şehir içinde yolların kapanmaması için tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin çalışması, ana yollarda trafik akışını rahatlatırken, ara sokaklarda araçlar hareket etmekte zorlandı.
Kentin simgesi olan Afyon Kalesi de beyaza büründü.
Afyonkarahisar'ı Ankara
, Antalya
, İzmir
, Kütahya
ve Konya
'ya bağlayan kara yollarında da ekipler tarafından gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.
Az sayıdaki kapalı köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:51 Kaynak: AA
Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi
DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek
Metin Akpınar Hakkında Konuşan Bahçeli, Mussoli'nin Asıldığı Fotoğrafı Gösterip "Kendisine Yazık Etti" Dedi